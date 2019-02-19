Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 30 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Через КПВВ прослідували 3,8 тисячі транспортних засобів

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 18 лютого, перетнули 30,3 тисячі осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Як зазначається, минулої доби пасажиро-транспортний потік мав тенденцію до збільшення в межах усіх дорожніх коридорів за виключенням Луганського напрямку, де пасажиропотік зменшився.

Загалом через КПВВ прослідувало 30,3 тисячі осіб та 3,8 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 6990 осіб та 840 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 6660 осіб та 1105 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 5975 осіб та 1110 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3420 осіб та 770 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 7285 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 100/60; "Мар’їнка" - 40/60; "Новотроїцьке" - 30/50; "Гнутове" - 15/30.

Нагадаємо, у зоні операції Об'єднаних сил в ході бойових дій 18 лютого було поранено чотирьох українських військових.

Раніше Збройні сили України назвали число українських військових у полоні на Донбасі. Станом на сьогодні бойовики утримують 41 військовослужбовця.