ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Поліція відкрила 7 справ через пожежі в Луганській області

Луганська область, Четвер 01 жовтня 2020 09:42
Поліція відкрила 7 справ через пожежі в Луганській області
Фото: пожежа в Луганській області (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

В Луганській області горять ліси. За фактом пожежі правоохоронці відкрили 7 кримінальних проваджень.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

З вчорашнього вечора зафіксовано 146 пожеж у 32 населених пунктах. Постраждали 12 людей. Евакуйовано жителів населених пунктів Воронове, Сиротине та Метьолкіне.

Найбільш масштабні пожежі сталися в лісових масивах Новоайдарського, Старобільського, Попаснянського та Станично-Луганського районів.

"До Єдиного реєстру досудових розслідувань поліцейські внесли сім кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України", - вказали у поліції.

Нагадаємо, в ООС назвали причину пожеж в Луганській області.

Раніше повідомлялося, що пожежі в Луганській області несуть загрозу для 22 населених пунктів.

Зазначимо, лісові пожежі сталися в Луганській області вчора ввечері. За добу площа пожежі охопила 10 тисяч гектарів. Більше 10 постраждалих. Понад 1,2 тисячі рятувальників намагаються загасити вогонь.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події полицияпожежа
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся