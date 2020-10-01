Поліція відкрила 7 справ через пожежі в Луганській області

Фото: пожежа в Луганській області (facebook.com)

В Луганській області горять ліси. За фактом пожежі правоохоронці відкрили 7 кримінальних проваджень.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

З вчорашнього вечора зафіксовано 146 пожеж у 32 населених пунктах. Постраждали 12 людей. Евакуйовано жителів населених пунктів Воронове, Сиротине та Метьолкіне.

Найбільш масштабні пожежі сталися в лісових масивах Новоайдарського, Старобільського, Попаснянського та Станично-Луганського районів.

"До Єдиного реєстру досудових розслідувань поліцейські внесли сім кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України", - вказали у поліції.

Нагадаємо, в ООС назвали причину пожеж в Луганській області.

Раніше повідомлялося, що пожежі в Луганській області несуть загрозу для 22 населених пунктів.

Зазначимо, лісові пожежі сталися в Луганській області вчора ввечері. За добу площа пожежі охопила 10 тисяч гектарів. Більше 10 постраждалих. Понад 1,2 тисячі рятувальників намагаються загасити вогонь.