На КПВВ "Станиця Луганська" почали тестувати на COVID виїжджаючих з ОРЛО

У п'ятницю, 19 березня, на контрольному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) "Станиця Луганська" почали безкоштовно тестувати на коронавірус людей, які виїжджають з тимчасово окупованих територій. Станом на 15:00, на COVID протестували 36 осіб.

Про це повідомляє прес-служба Луганської обласної державної адміністрації .

"Сьогодні на КПВВ "Станиця Луганська" вперше проведено безкоштовне експрес-тестування на коронавірус для громадян України, які перетинають лінію дотику", - йдеться в повідомленні.

За словами головного лікаря Станично-Луганського центру первинної медико-санітарної допомоги Світлани Семененко, тестування дозволяє швидко та якісно виявити захворювання COVID-19 для осіб з непідконтрольною території.

Для забезпечення безпеки поширенню захворювання, з особами, у яких буде виявлено COVID-19, буде полягати медична декларація з місцевими лікарями.

Відзначається, що результат тесту людина отримує протягом 15 хвилин з моменту взяття аналізу.