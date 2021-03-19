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На КПВВ "Станиця Луганська" почали тестувати на COVID виїжджаючих з ОРЛО

Новость на русском → Луганська область, П'ятниця 19 березня 2021 17:32
На КПВВ "Станиця Луганська" почали тестувати на COVID виїжджаючих з ОРЛО Фото: вакцинація КПВВ (loga.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 19 березня, на контрольному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) "Станиця Луганська" почали безкоштовно тестувати на коронавірус людей, які виїжджають з тимчасово окупованих територій. Станом на 15:00, на COVID протестували 36 осіб.

Про це повідомляє прес-служба Луганської обласної державної адміністрації.

"Сьогодні на КПВВ "Станиця Луганська" вперше проведено безкоштовне експрес-тестування на коронавірус для громадян України, які перетинають лінію дотику", - йдеться в повідомленні.

За словами головного лікаря Станично-Луганського центру первинної медико-санітарної допомоги Світлани Семененко, тестування дозволяє швидко та якісно виявити захворювання COVID-19 для осіб з непідконтрольною території.

Для забезпечення безпеки поширенню захворювання, з особами, у яких буде виявлено COVID-19, буде полягати медична декларація з місцевими лікарями.

Відзначається, що результат тесту людина отримує протягом 15 хвилин з моменту взяття аналізу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна обладнає пункти експрес-тестування на COVID в КПВВ на окуповані території. У них будуть робити тести на антиген.

Крім того, Кабінет міністрів дозволив робити експрес-тести на КПВВ, щоб українці без COVID відразу не вміщалися на ізоляцію.

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