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На КПВВ "Майорське" затримали працівника виправної колонії "ДНР"

Затриманий співпрацював з бойовиками чотири роки

На контрольно-пропускном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Майорское" полицейские задержали бывшего работника исправительной колонии "ДНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение прес-службы Национальной полиции

Как отмечается, с 2014 года по октябрь 2018 года житель временно оккупированной Горловки нес службу в Никитовськой исправительной колонии на должности младшего инспектора охраны. Мужчина ехал на территорию, подконтрольную Украине, к своим родственникам, однако во время проверки на контрольном пункте пропуска полицейские обнаружили факты, подтверждающие его участие в незаконных вооруженных формированиях.

Получив должность младшего инспектора по контролю за заключенными, форму и оружие, 42-летний прапорщик осуществлял патрулирование периметра колонии. В 2018 году участник НВФ вышедший на пенсию по выслуге лет.

Все время бывший боевик находился на территории оккупированной территории, а недавно решил наведаться к своим родственникам.

В момент пересечения КПВВ "Майорское" мужчина был задержан полицейскими объединенных сил и сотрудниками пограничной службы.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).

Напомним, на КПВВ "Новотроицкое" сдалась полиции 32-летняя жительница оккупированной территории, которая рассказала, что работала в исправительной колонии "ДНР".

РБК-Украина писало, Славянский городской суд Донецкой области приговорил боевика террористической организации "ДНР", который является жителем города Горловка (Донецкая область) до 9,5 лет лишения свободы

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