На КПВВ "Майорське" виявили вибухівку

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) ініціювала питання щодо тимчасового закриття контрольного пункту в'їзду-виїзду "Майорське" в Донецькій області через виявлення вибухівки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави ДСНС Миколи Чечоткіна у Facebook.

Як повідомив Чечоткін, в ході обстеження території пункту пропуску "Майорське" піротехніки виявили вибухонебезпечний предмет. ДСНС ініціювало питання про тимчасове припинення роботи КПВВ для додаткового обстеження території.

"З метою недопущення загибелі та травмування цивільного населення, яке перетинає КПВВ, територіальним підрозділом ДСНС ініційовано питання щодо тимчасового припинення функціонування КПВВ “Майорське” для додаткового та ретельного обстеження його території", - заявив очільник ДСНС.

Нагадаємо, у неділю, 21 липня, о 06:45 правоохоронці отримали анонімне повідомлення про замінування КПВВ "Майорське". У зв'язку з цим було прийнято рішення призупинити пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування в межах дорожнього коридору "Горлівка-Бахмут".

Пізніше в штабі операції Об'єднаних сил заявили про відновлення роботи контрольного пункту "Майорське". В штабі зазначили, що в ході обстеження території КПВВ вибухонебезпечних предметів не було виявлено.