КПВВ "Маріїнка" завтра відновить свою роботу

Контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Мар'їнка" відновить свою роботу завтра, 10 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби операції Об'єднаних сил (ООС) Facebook.

Згідно з повідомленням, генерал-лейтенант Сергій Наївши прийняв рішення скасувати режим "червоний" і відкрити КПВВ "Мар'їнка" в середу, 10 квітня, з 7 годин ранку.

"Заслухавши доповідь заступника Командувача об'єднаних сил з питань застосування сил і засобів Державної прикордонної служби України, доповідь начальника відділу Державної служби з надзвичайних ситуацій України про результати розмінування, Командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наївши прийняв рішення про скасування режиму "Червоний" та відкриття КПВВ "Мар'їнка" 10 квітня 0700", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі зазначили, що в разі провокацій, створення небезпеки для громадян України, які перетинають лінію дотику через будь-які КПВВ, реагування ООС буде швидке і адекватне.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні, 9 квітня, на КПВВ "Гнутово" в Донецькій області був відновлений пропуск осіб через лінію розмежування.

Нагадаємо, 5 квітня бойовики обстріляли КПВВ "Мар'їнка", в результаті чого поранення отримав український військовослужбовець. У зв'язку з інцидентом на пункті оголосили режим "червоний" і припинили пропускні операції.