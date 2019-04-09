КПВВ "Гнутове" на Донбасі відновило роботу

Ілюстративне фото (police.dn.ua)

Пропуск людей відновили з 7:00

Сьогодні на КПВВ "Гнутове" у Донецькій області з 07:00 відновлено пропуск осіб через лінію розмежування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Водночас, на КПВВ "Мар’їнка" продовжує діяти режим "червоний" через загрозу для цивільного населення у зв’язку з обстрілами збройними формуваннями РФ дорожнього коридору. Пропуск громадян та транспортних засобів у межах цього гуманітарного дорожнього коридору тимчасово призупинено.

Решта КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі.

Зазначається, що за минулу добу через КПВВ прослідувало 27,9 тисячі осіб та 2,7 тисячі транспортних засобів. Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 30/55; "Новотроїцьке" – 10/60; "Гнутове" – 20/20.

Раніше відкриття пункту пропуску "Гнутове" було заплановане на 8 квітня, однак згодом його перенесли на добу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контрольний пункт в'їзду-виїзду "Гнутове" на лінії розмежування в Донецькій області був закритий на реконструкцію 5 квітня.

Крім того, 5 квітня бойовики обстріляли КПВВ "Мар'їнка", в результаті чого поранення отримав український військовослужбовець. У зв'язку з інцидентом на пункті оголосили режим "червоний" і припинили пропускні операції.