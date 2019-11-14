КПВВ "Каланчак" на адмінкордоні з Кримом відновлює роботу

Завтра, 15 листопада, у Херсонській області тимчасово закриють контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Каланчак". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Азово-Чорноморського Регіонального управління Держприкордонслужби.

Зазначається, що пропуск людей та транспортних засобів відновиться о 12:00.

"Інформуємо, що контрольний пункт "Каланчак" відновлює пропуск осіб та транспортних засобів 15 листопада 2019 року з 12:00", - йдеться в повідомленні.

Крім того, завтра в КПВВ "Чонгар" контрольні операції вже будуть здійснюватися безпосередньо в реконструйованому пункті також 15 листопада 2019 року з 12:00. КПВВ "Чаплинка" продовжує працювати в штатному режимі.

Нагадаємо, КПВВ "Каланчак" закрили 7 листопада у зв'язку з проведенням реконструкційних робіт.

РБК-Україна писало, що в Україні у 2020 році побудують та реконструюють 16 прикордонних пунктів пропуску. Планується будівництво та реконструкція пунктів пропуску "Ужгород", "Чоп", "Лужанка", "Ягодин", "Устилуг", "Могилів-Подільський", "Кучурган", "Рені", "Порубне", "Красноїльськ", "Бачівськ", "Нові Яриловичі".