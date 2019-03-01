КПВВ на Донбасі перейшли на весняний графік

Пропуск транспорту здійснюватиметься з 07:00 до 18:30

Все контрольные пункты въезда-выезда в районе Операции объединенных сил (ООС) сегодня, 1 марта, переходят на весенний график работы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ООС в Facebook.

Как отмечается, согласно распоряжению Командующего объединенных сил, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе операции Объединенных сил с 1 марта 2019 года переходят на график весеннего периода.

Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30.

Напомним, за сутки, 26 февраля, пункты пропуска на Донбассе пересекли почти 34 тыс. лиц. Поток через КПВВ остается на уровне предыдущих суток. Всего линию разграничения пересекли 33,9 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств.

РБК-Украина писало, что спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик призвал стороны к увеличение пропускной способности КПВВ на Донбассе, а также заняться разминированием прилегающих к ним дорог.