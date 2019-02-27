Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 34 тис. осіб

З ранку на КПВВ утворилися автомобільні черги
За минулу добу, 26 лютого, пункти пропуску на Донбасі перетнули майже 34 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.
Повідомляється, що потік через КПВВ залишається на рівні попередньої доби. Всього лінію розмежування перетнули 33,9 тисячі осіб і 4,1 тисячі транспортних засобів:
Сьогодні зранку на КПВВ в чергах перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 30/50; "Мар'їнка" - 50/50; "Новотроїцьке" - 40/70; "Гнутове" - 20/5.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КПВВ на Донбасі переходять на весняний графік роботи. Зокрема, з 1 березня пункти пропуску будуть працювати з 07:00 до 18:30.
Раніше також повідомлялося, що за тиждень в перетині КПВВ на Донбасі відмовили 121 людині.