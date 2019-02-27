Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 34 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

З ранку на КПВВ утворилися автомобільні черги

За минулу добу, 26 лютого, пункти пропуску на Донбасі перетнули майже 34 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що потік через КПВВ залишається на рівні попередньої доби. Всього лінію розмежування перетнули 33,9 тисячі осіб і 4,1 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 8330 осіб і 975 транспортних засобів;

"Мар'їнка" - 7245 осіб і 1180 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 6430 осіб і 1175 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3255 осіб і 760 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 8665 осіб.

Сьогодні зранку на КПВВ в чергах перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 30/50; "Мар'їнка" - 50/50; "Новотроїцьке" - 40/70; "Гнутове" - 20/5.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КПВВ на Донбасі переходять на весняний графік роботи. Зокрема, з 1 березня пункти пропуску будуть працювати з 07:00 до 18:30.

Раніше також повідомлялося, що за тиждень в перетині КПВВ на Донбасі відмовили 121 людині.