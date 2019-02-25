КПВВ на Донбасі переходять на весняний графік роботи

Пропуск транспорту здійснюватиметься з 07:00 до 18:30

Все контрольные пункты въезда-выезда в районе Операции объединенных сил (ООС) переходят на весенний график работы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ООС в Facebook.

Как отмечается, согласно распоряжению Командующего объединенных сил, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе операции Объединенных сил с 1 марта 2019 года переходят на график весеннего периода.

Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30.

Напомним, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 23 февраля, пересекли 29,5 тысяч человек.

РБК-Украина писало, что за период с 18 по 22 февраля в пересечении контрольно-пропускных пунктов на Донбассе украинская сторона отказала 121 человеку. Всего в течение указанного времени установленным порядком через линию разграничения было оформлено 248 тыс. граждан и 30 тысяч транспортных средств.