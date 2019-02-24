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За добу КПВВ на Донбасі перетнули майже 30 тис. осіб

Новини » Надзвичайні події    24.02.2019 - 09:47
За добу КПВВ на Донбасі перетнули майже 30 тис. осіб
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Через пункти пропуску прослідували 3,8 тис. транспортних засобів

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 23 лютого, перетнули 29,5 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Як зазначається, пропускні операції в КПВВ у межах визначених дорожніх коридорів розпочались вчасно.

Пасажиро-транспортний потік в усіх контрольних пунктах в'їзду-виїзду зменшився в порівнянні з попередньою добою, так через лінію розмежування прослідувало 29,5 тисяч осіб та 3,8 тис. транспортних засобів:

  • "Майорське" - 6625 осіб та 830 транспортних засобів;
  • "Мар'їнка" - 6396 осіб та 1050 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 5918 осіб та 1180 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 3070 осіб та 755 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 7590 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ на в'їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 20/40; "Мар'їнка" - 0/40; "Новотроїцьке" - 20/20; "Гнутове" - 30/65.

Нагадаємо, що 22 лютого пункти пропуску вздовж лінії розмежування на Донбасі перетнули понад 36 тисяч осіб та 4,6 тис. транспортних засобів.

Додамо, що минулої доби, поблизу КПВВ "Оленівка", який перебуває під контролем російсько-окупаційних військ, автобус з цивільними підірвався на міні. В результаті вибуху загинули 2 людини, ще троє отримали поранення.

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