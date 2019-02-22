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За тиждень у перетині КПВВ на Донбасі відмовили 121 людині

Новини » Суспільство    22.02.2019 - 21:53
За тиждень у перетині КПВВ на Донбасі відмовили 121 людині
Ілюстративне фото (facebook.com/pressjfo.news)

Всього КПВВ за тиждень перетнули чверть мільйона громадян

З початку тижня, з 18 по 22 лютого, у перетині контрольно-пропускних пунктів на Донбасі українська сторона відмовила 121 людині. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру штабу Операції об'єднаних сил у Facebook

Як зазначається, загалом протягом вказаного часу встановленим порядком через лінію розмежування було оформлено 248 тис. громадян та 30 тисяч транспортних засобів.

"Відмовлено в пропуску через лінію зіткнення 121 особі у зв’язку з несправністю в документах або відсутністю необхідного переліку документів", - йдеться в повідомленні. 

Крім того, повідомляється, що в КПВВ прикордонниками оформлено 24 внутрішньо-переміщені особи (ВПО), які через гуманітарну кризу та систематичні порушення прав людини з боку окупаційної адміністрації РФ змушені були залишити місця свого постійного проживання та шукати кращого життя на контрольованій українською владою території.

РБК-Україна писало, контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 20 лютого, перетнули 36,8 тисяч осіб

Раніше Міжнародний комітет Червоного Хреста направив на окуповані території Донбасі чергову партію гуманітарної допомоги. Через контрольний пункт в’їзду-виїзду "Новотроїцьке" прослідувало вісім вантажівок з будівельними матеріалами загальною вагою 160 тонн.

З "сірої зони" на Донбасі евакуювали 46 осіб З початку року при перетині КПВВ на Донбасі померли 10 людей
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