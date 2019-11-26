КПВВ "Чонгар" на админгранице з Кримом відновив роботу

Фото: КПВВ "Чонгар" (dpsu.gov.ua)

Пропуск пішоходів і автомобілів здійснюється в штатному режимі

Контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Чонгар" на адміністративному кордоні з окупованим Кримом відновив роботу після проблем з електропостачанням. Про це йдеться в повідомленні представництва президента України в Криму в Facebook.

Як повідомили в представництві президента в Криму, електропостачання було повністю відновлено.

"На КПВВ "Чонгар" пропуск пішоходів і автомобілів здійснюється в штатному режимі. Електропостачання відновлено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 листопада КПВВ "Каланчак" і "Чонгар" відкрили після реконструкції. Наступним етапом має стати облаштування сервісної зони, зокрема, автовокзалу, центру надання адміністративних послуг кімнати матері і дитини.

Крім того, з 1 грудня КПВВ на Донбасі переходять на зимовий графік роботи. Пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування здійснюватиметься щоденно з 08:00 до 17:00. До цього уряд спростив порядок в'їзду-виїзду та переміщення товарів через КПВВ на лінії розмежування.