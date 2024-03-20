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На КПП "Шегини" возобновили пропуск авто и автобусов

Среда 20 марта 2024 21:23
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На КПП "Шегини" возобновили пропуск авто и автобусов Фото: КПП "Шегини" возобновило пропуск автомобилей (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Пропуск грузовиков и автобусов на контрольно-пропускном пункте "Медика-Шегини" на границе между Украиной и Польшей был возобновлен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

"В пункте пропуска "Шегини-Медика" восстановлен пропуск легковых автомобилей и автобусов в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром польские протестующие начали блокировать движение автобусов на КПП "Медика – Шегини". Ограничение движения автобусов началось около 11.10.

Позже польские пограничники заявили, что блокада пропускного пункта продлится до 20:00.

Блокада границы

Напомним, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно они высыпали украинское зерно.

Как сообщают польские СМИ, власти Польши договорились с фермерами о временном закрытии границы с Украиной для транзита некоторых сельскохозяйственных продуктов.

Однако сегодня в Польше проходит масштабный протест фермеров, требующих выполнить их условия по "зеленому курсу" и ограничениям украинской продукции.

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Граница с Украиной Польша
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