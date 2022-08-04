Козловський закликав клуби УПЛ безкоштовно віддати права на трансляції національним каналам

"Наскільки мені відомо, в УПЛ є 2 пропозиції щодо купівлі телеправ. MEGOGO запропонував 100 тисяч доларів на рік усім клубам - це приблизно по 4,5 тисячі доларів на кожного. А Setanta Sports запропонувала 1,5 мільйона, з вирахуванням того, що йде на УАФ, це по 60-70 тисяч доларів на клуб", - розповів Козловський.

Своєю чергою, бізнесмен закликав клуби проголосувати за телепул безкоштовної трансляції матчів для українців на національних каналах.

"Я розумію, що медіаплатформам зараз також важко платити гроші за чемпіонат України, що клубам потрібні кошти для існування, але такі пропозиції - це ніщо інше, як подачка. Футбольний клуб "Рух" у цьому фарсі брати участь точно не буде. Це наша офіційна позиція. Ми знаємо собі ціну", - наголосив Козловський.

Григорій Козловський заявив, що не буде за гроші продавати права на трансляції матчів "Руху" в УПЛ (фото: fcrukh.com)

Він також нагадав, що колись в Англії клуби на 3 роки відмовились від грошей за трансляції і показували футбол безкоштовно, чим підняли інтерес серед вболівальників.

"Зараз права на трансляцію коштують понад 5 мільярдів за сезон. Думаю, що нам потрібно працювати у цьому напрямку", - резюмував він.