Козлова залишає турнір в Таїланді після другого кола

Українська тенісистка не реалізували два сет-поінт і програла

Четвертая ракетка Украины и 95 в мире Катерина Козлова выбыла во втором круге турнира серии WTA International в Хуахине (Таиланд). Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Украинка уступила 49 номеру мирового рейтинга Айле Томлянович - 6:7(0), 1:6. Матч продолжался 1 час и 42 минуты. По ходу первого сета Козлова лидировала 5:2, но отрыв не удержала и не воспользовалась двумя сетболами. После первых семи геймов матча Катерина до конца встречи выиграла всего два гейма.

Далее Катерина Козлова выступит в матчах Кубка Федерации, где украинская команда будет бороться в рамках Первой группы Ефро-Африканской зоны.

Напомним, ранее выход в четвертьфинал турнира в Хуахине оформила другая украинская теннисистка Даяна Ястремская.