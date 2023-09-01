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На каждом убийце стоит клеймо "Made in Russia". В ОП призвали помочь наказать зло

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина имеет право на должное завершение войны. Мир должен наказать Российскую Федерацию за развязанную войну.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт .

Как отметил Михаил Подоляк, с начала войны:

  • Россия украла более 100 тысяч украинских детей; 
  • Украина получила более 93 тысяч сообщений о сексуальном насилии над людьми; 
  • было выявлено более 4 тысяч мест массовых пыток на временно оккупированных территориях; 
  • зафиксировано более 102 тысяч военных преступлений, которые уже были юридически задокументированы; 
  • более 122 тысяч разрушенных объектов гражданской инфраструктуры по всей Украине; 
  • более 6,6 тысяч ракет различных модификаций и более 3,7 тысяч беспилотников были выпущены по территории Украины и мирному населению страны. 

"И все это - Россия. Насильник, убийца, вор должен сидеть в тюрьме. Не так ли? На этом строится правосудие и современное общество. Так вот, на каждом из этих убийц стоит конкретное клеймо - "made in Russia". На каждом из них есть надпись: мы намеренно и сознательно пришли убивать. Поэтому нужно просто помочь наказать зло. Без колебаний", - пишет Подоляк. 

Советник главы Офиса президента призвал мир не пытаться сохранить лицо российским террористам с помощью переговоров или компромиссов, поскольку враг не имеет лица - "у него есть только стойкий запах смерти".

Завершение войны

Как рассказал президент Владимир Зеленский, Украина станет частью Североатлантического союза только после войны. Приглашение может быть и раньше. По словам лидера страны, это может приблизить завершение войны.

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