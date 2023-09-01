На кожному вбивці стоїть клеймо "Made in Russia". В ОП закликали допомогти покарати зло

Україна має право на належне завершення війни. Світ повинен покарати Російську Федерацію за розв'язану війну.
Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.
Як відзначив Михайло Подоляк, з початку війни:
"І все це - Росія. Ґвалтівник, вбивця, злодій повинен сидіти у в'язниці. Чи не так? На цьому будується правосуддя і сучасне суспільство. Так от, на кожному з цих вбивць стоїть конкретне клеймо - "made in Russia". На кожному з них є напис: ми навмисно і свідомо прийшли вбивати. Тож потрібно просто допомогти покарати зло. Без вагань", - пише Подоляк.
Радник голови Офісу президента закликав світ не намагатись зберегти обличчя російським терористам за допомогою переговорів або ж компромісів, оскільки ворог немає обличчя - "у нього є лише стійкий запах смерті".
Завершення війни
Як розповідав президент Володимир Зеленський, Україна стане частиною Північноатлантичного союзу лише після війни. Водночас запрошення може бути й раніше. За словами лідера країни, це може наблизити завершення війни.
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