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На кожному вбивці стоїть клеймо "Made in Russia". В ОП закликали допомогти покарати зло

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна має право на належне завершення війни. Світ повинен покарати Російську Федерацію за розв'язану війну.

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.

Як відзначив Михайло Подоляк, з початку війни:

  • Росія вкрала більше 100 тисяч українських дітей; 
  • Україна отримала більше 93 тисяч повідомлень про сексуальне насильство над людьми; 
  • було виявлено більше 4 тисяч місць масових катувань на тимчасово окупованих територіях; 
  • зафіксовано більше 102 тисяч воєнних злочинів, які вже були юридично задокументовані; 
  • більше 122 тисяч зруйнованих об'єктів цивільної інфраструктури по всій Україні; 
  • більше 6,6 тисяч ракет різних модифікацій й більше 3,7 тисяч безпілотників були випущені по території України та мирному населенню країни. 

"І все це - Росія. Ґвалтівник, вбивця, злодій повинен сидіти у в'язниці. Чи не так? На цьому будується правосуддя і сучасне суспільство. Так от, на кожному з цих вбивць стоїть конкретне клеймо - "made in Russia". На кожному з них є напис: ми навмисно і свідомо прийшли вбивати. Тож потрібно просто допомогти покарати зло. Без вагань", - пише Подоляк. 

Радник голови Офісу президента закликав світ не намагатись зберегти обличчя російським терористам за допомогою переговорів або ж компромісів, оскільки ворог немає обличчя - "у нього є лише стійкий запах смерті". 

Завершення війни 

Як розповідав президент Володимир Зеленський, Україна стане частиною Північноатлантичного союзу лише після війни. Водночас запрошення може бути й раніше. За словами лідера країни, це може наблизити завершення війни

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