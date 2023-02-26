Каждого шестого. В Беларуси готовы мобилизовать для нужд армии 1,5 млн человек

В случае объявления в Беларуси военного положения и перехода страны на "военные рельсы" для нужд армии будут работать 1,5 млн человек.
Об этом заявил госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на БелТА.
"Если взять по численности военные организации государства, может быть, раскрою некоторые секретные сведения, структуры военной организации государства, не Вооруженных сил, составят где-то до 1,5 млн человек в случае объявления военного положения и перевода экономики на военные рельсы", - заявил Вольфович.
По последним опубликованным данным, население Беларуси составляет около 9,3 млн человек. По данным Международного института стратегических исследований за 2022 год, профессиональная армия страны насчитывает около 48 тысяч военнослужащих и около 12 тысяч пограничников.
Ранее мы писали, что в Беларуси начались учения пограничников. Они продлятся две недели. Планируется, что пограничники будут вылавливать "партизан" и "диверсантов".
Также в Беларуси заявили о переходе к "адекватному реагированию" и "максимально сдержанной реакции" на якобы провокации на границе с Украиной.
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