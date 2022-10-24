Каждый десятое. Поляки подсчитали число предприятий, открытых украинцами

Катажина Дембковская, эксперт Польского экономического института, говорит о том, что тенденция очевидна и это свидетельствует о том, что украинцы планируют оставаться в Польше на длительный срок. Причем 96% украинских предпринимателей зарегистрировались уже после февраля этого года.

Чаще всего они организуют деятельность в ІТ-сфере, логистике, индустрии красоты. В то же время украинцы продолжают заполнять вакансии в строительстве, агросекторе, автосервисе.

Кроме того, эксперты считают показательными данные о начале нового учебного года, из которых становится понятно, сколько украинских беженцев собирается связать свою жизнь с Польшей на продолжительное время.

"Можно предположить, что если кто-то остался в Польше до сентября и отдал своих детей в школу здесь, это важное решение по выбору места жительства. Если к этому добавить решение о создании фирмы, то есть выбор формы заработка и закрепления источника дохода, то можно предположить, что эти люди планируют связать свою жизнь с Польшей на более длительный срок", - подчеркивает Дембковская.