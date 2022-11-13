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"Каждый день груз-200, груз-300": россияне жалуются на потери под Херсоном

Фото: россияне в телефонных разговорах жалуются на потери под Херсоном (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские военные, которые находятся в Херсонской области, жалуются на большие потери техники и личного состава. А также на постоянное огневое поражение от ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разговор оккупантов, который перехватило ГУР МО.

Так, в записи оккупант-танкист с позывным "Турист" рассказывает о больших потерях в своих войсках.

"Мы под Херсоном стоим, здесь каждый день груз-200, груз-300… Нас здесь всего 2 экипажа… Остальные восьмидесятки (танки т-80) 12 танчиков наши - распи*дошили... мы сюда приехали. Мы здесь каждый день под минометами, нах*й. Квадрик над нами зависает, тут же минометы летят. Баки нам распи*д*шило осколками", - жалуется оккупант.

Напомним, что ВСУ нанесли удар по зданию в Херсонской области, где находилось до 500 оккупантов, оттуда вывезли два грузовика ликвидированных россиян.

Добавим, что за прошедшие сутки украинские бойцы уничтожили еще 650 оккупантов.

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