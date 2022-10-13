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Каждый день двухсотые, трехсотые. Оккупант рассказывает о потерях российской армии (перехват)

Фото: оккупант рассказывает о потерях российской армии (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Каждый день российская армия несет многочисленные потери на войне в Украине. Благодаря успешным действиям ВСУ среди захватчиков есть и двухсотые (убитые), и трехсотые (раненные).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора россиян, который опубликовало Главное управление разведки.

Российский оккупант, который находится в Донецкой области, рассказывает собеседнику, что он на передовой линии фронта.

"Минометы х*чат туда-сюда. Каждый день двухсотые, трехсотые", - сказал он.

Захватчик также отметил, что вчера украинские защитники ликвидировали 18 оккупантов.

"Зашли "в тихую", фишка не сработала, 18 человек, нах*й", - сказал он.

При этом российские захватчики не успели схватить наших бойцов.

Напомним, российские оккупанты не понимают, почему Россия воюет против Украины. Они жалуются на командование и хотят бежать домой.

Кроме того, в перехваченном разговоре россияне говорили, что как только они покидают свои позиции, украинские военные снова берут их в окружение.

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Главное управление разведки