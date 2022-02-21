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Козак заявив, що Україні нібито пропонували повернути ОРДЛО на будь-яких умовах

Автор: Сергей Новиков

Парламентер Росії в нормандському форматі на рівні радників Дмитро Козак заявив, що Україні нібито пропонували повернути окупований Донбасу на будь-яких умовах. За його словами, українську сторону такі питання нібито "вводили в ступор".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заява на засіданні Радбезу РФ.

"Якщо говорити про Україну, очевидно, Донбас ані Україні, ані Заходу не потрібен, не потрібно врегулювання конфлікту, треба заморожування конфлікту. На будь-яке гіпотетичне питання про те, як вони дивляться на те, щоб на будь-яких умовах повернути Донбас до складу України, у них це викликає абсолютний ступор, вони не розуміють, як на нього відповідати. Просто мовчать, опускають очі", - заявив Козак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на сьогоднішнє засідання Радбезу РФ винесли питання про визнання так званих "ЛДНР".

До цього ватажки так званих Донецької та Луганської "народних республік" звернулися до російського президента Володимира Путіна з проханням про визнання.

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