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Вибори в Росії: для жителів ОРДЛО організовують онлайн-голосування

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Донбас, Вівторок 20 липня 2021 12:09
Вибори в Росії: для жителів ОРДЛО організовують онлайн-голосування Фото: жителів Донбасу з паспортами РФ хочуть залучити до виборів (wikimedia by MediaPhoto Org)
Автор: РБК-Україна

Російська Федерація організовує онлайн-голосування на виборах до Держдуми для жителів окупованого Донбасу з російськими паспортами. Але для цього є низка умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Повідомляється, що остаточне рішення буде прийнято сьогодні на засіданні Центральної виборчої комісії Росії.

"На виборах депутатів Держдуми по федеральному виборчому округу в дистанційному електронному голосуванні має право взяти участь громадянин РФ, який не має реєстрації за місцем проживання на території РФ, який отримав громадянство в спрощеному порядку відповідно до указу президента РФ від 24 Квітня 2019 року номер 183", - йдеться в проекті документі.

Крім того, виборець повинен бути користувачемросійського порталу державних послуг з підтвердженим обліковим записом.

Відзначимо, мова йде про указ президента Росії Володимира Путіна, згідно з яким російське громадянство дається жителям окупованого Донбасу в спрощеному порядку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія роздала на окупованому Донбасі понад 600 000 паспортів і хоче залучити нових "росіян" до виборів до Держдуми.

Також повідомлялося, що в правлячій партії " Єдина Росія" хочуть "прирівняти" прописку в ОРДЛО до російської.

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