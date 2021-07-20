Вибори в Росії: для жителів ОРДЛО організовують онлайн-голосування
Російська Федерація організовує онлайн-голосування на виборах до Держдуми для жителів окупованого Донбасу з російськими паспортами. Але для цього є низка умов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Повідомляється, що остаточне рішення буде прийнято сьогодні на засіданні Центральної виборчої комісії Росії.
"На виборах депутатів Держдуми по федеральному виборчому округу в дистанційному електронному голосуванні має право взяти участь громадянин РФ, який не має реєстрації за місцем проживання на території РФ, який отримав громадянство в спрощеному порядку відповідно до указу президента РФ від 24 Квітня 2019 року номер 183", - йдеться в проекті документі.
Крім того, виборець повинен бути користувачемросійського порталу державних послуг з підтвердженим обліковим записом.
Відзначимо, мова йде про указ президента Росії Володимира Путіна, згідно з яким російське громадянство дається жителям окупованого Донбасу в спрощеному порядку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія роздала на окупованому Донбасі понад 600 000 паспортів і хоче залучити нових "росіян" до виборів до Держдуми.
Також повідомлялося, що в правлячій партії " Єдина Росія" хочуть "прирівняти" прописку в ОРДЛО до російської.