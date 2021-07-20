Вибори в Росії: для жителів ОРДЛО організовують онлайн-голосування

Російська Федерація організовує онлайн-голосування на виборах до Держдуми для жителів окупованого Донбасу з російськими паспортами. Але для цього є низка умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Повідомляється, що остаточне рішення буде прийнято сьогодні на засіданні Центральної виборчої комісії Росії.

"На виборах депутатів Держдуми по федеральному виборчому округу в дистанційному електронному голосуванні має право взяти участь громадянин РФ, який не має реєстрації за місцем проживання на території РФ, який отримав громадянство в спрощеному порядку відповідно до указу президента РФ від 24 Квітня 2019 року номер 183", - йдеться в проекті документі.

Крім того, виборець повинен бути користувачемросійського порталу державних послуг з підтвердженим обліковим записом.

Відзначимо, мова йде про указ президента Росії Володимира Путіна, згідно з яким російське громадянство дається жителям окупованого Донбасу в спрощеному порядку.