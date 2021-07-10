Козак курирує знищення національної ідентичності українців в ОРДЛО, - розвідка

Як зазначає розвідка, так званий фонд "Русский мир", який діє на цих територіях, є одним з інструментів "м'якої сили" окупаційної влади. Головою опікунської ради фонду призначено Козака.

Під прикриттям цього фонду в окремих районах Донецької та Луганської областей відкрили представництво так званого міжнародного культурного проекту "Російський центр", який координує роботу місцевих органів для здійснення гуманітарної та культурної агресії проти України.

"Військова розвідка України зазначає, що основні зусилля так звані гуманітарні підрозділи країни-окупанта спрямовують на повне знищення національної ідентичності українського населення на тимчасово окупованих територіях", - йдеться в повідомленні.

Дії цих фондів спрямовано на викорінення української мови та культури, запровадження російських стандартів освіти, насадження перекручених історичних фактів про історію регіону, подальше ментальне зближення жителів ОРДЛО з населенням Росії.