Козак про ідею перенести ТКГ з Мінська: ми навіть обговорювати ці питання не хочемо

"Ми навіть обговорювати не хочемо ці питання. Ці питання - другорядні, технічні. Переговори в Мінську жодного відношення до змісту самих переговорів, до тієї проблеми, з якою зіткнулася Україна, не мають. Міняти майданчик? Про це не треба заявляти публічно. Якщо вони хотіли зробити гидоту Білорусі... немає жодного сенсу", - заявив Козак.

Він сказав, що не бачить логіки в ідеї перенести майданчик. "Саме зараз, коли ще білоруська криза не минула, пандемія не закінчилася. Неактуальне це питання", - додав заступник Путіна.

Козак впевнений, що з точки зору логістики Мінськ - зручний майданчик, а Білорусь жодним чином не бере участь в перемовинах.

"Майданчик для переговорів не влаштовує? Я давно кажу, давайте по черзі в Москві, Києві, Берліні, Парижі - в нормандському форматі зустрічатися. Теж ні. З точки зору логістики Мінськ - зручна площадка, Білорусь жодним чином не бере участі в переговорах. ОБСЄ знімає готель для переговорів на комерційних умовах", - розповів російський перемовник.