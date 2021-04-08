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Козак про ідею перенести ТКГ з Мінська: ми навіть обговорювати ці питання не хочемо

Автор: Андрій Василюк

Росія не бачить сенсу в перенесенні місця проведення переговорів щодо Донбасу в рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ). У Кремлі вважають це питання "неактуальним".

Про це на прес-конференції заявив заступник голови Адміністрації президента Росії і перемовник щодо Донбасу на рівні політичних радників Дмитро Козак.

"Ми навіть обговорювати не хочемо ці питання. Ці питання - другорядні, технічні. Переговори в Мінську жодного відношення до змісту самих переговорів, до тієї проблеми, з якою зіткнулася Україна, не мають. Міняти майданчик? Про це не треба заявляти публічно. Якщо вони хотіли зробити гидоту Білорусі... немає жодного сенсу", - заявив Козак.

Він сказав, що не бачить логіки в ідеї перенести майданчик. "Саме зараз, коли ще білоруська криза не минула, пандемія не закінчилася. Неактуальне це питання", - додав заступник Путіна.

Козак впевнений, що з точки зору логістики Мінськ - зручний майданчик, а Білорусь жодним чином не бере участь в перемовинах.

"Майданчик для переговорів не влаштовує? Я давно кажу, давайте по черзі в Москві, Києві, Берліні, Парижі - в нормандському форматі зустрічатися. Теж ні. З точки зору логістики Мінськ - зручна площадка, Білорусь жодним чином не бере участі в переговорах. ОБСЄ знімає готель для переговорів на комерційних умовах", - розповів російський перемовник.

Нагадаємо, глава української делегації в Тристоронній контактної групи Леонід Кравчук підтримав перенесення переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі з Мінська. Однак поки немає конкретних пропозицій, де могли б проходити перемовини.

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