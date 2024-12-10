Козак с Евромайдана. Куда исчез экс-нардеп Михаил Гаврилюк и что о нем известно сейчас

Как Гаврилюк стал активистом Евромайдана

Михаил родился в селе Яровка в Черновицкой области в 1979 году. Учился в интернате, закончил только 9 классов. Долгое время работал строителем, был прорабом. Уже став депутатом, он заявлял о желании получить высшее образование, планировал овладевать специальностью налоговика.

Во время Евромайдана Гаврилюк присоединился к протестам сразу после того, как стало известно об избиении студентов. Он был козаком Четвертой сотни Самообороны.

"Майдан тогда был единственным способом иметь достоинство", – вспоминал Михаил о революционных событиях 2013-2014 годов.

Гаврилюк стал известен в январе 2014 года как "голый козак", тогда в сеть слили видео, на котором представители спецподразделения "Ягуар" издевались над Михаилом, раздевая его догола. Температура на улице тогда достигала 10 градусов мороза. После этого прокуратура Киева возбудила уголовное дело о превышении власти или служебных полномочий, но участники пыток так и остались безнаказанными.

Михаил во время Майдана (фото из открытых источников)

События на Майдане для Михаила стали судьбоносными и в плане личной жизни. В ходе протестов он познакомился с 22-летней студенткой Яриной Хэмий, которая помогала на кухне Четвертой сотни. 14-летняя разница в возрасте не помешала счастью пары, в 2016-м они поженились и в том же году у них родилась дочь. От первого брака у Михаила есть сын.

Сейчас жена Михаила пишет роман о событиях на Майдане. В начале 2024-го она заявляла, что надеется, что в этом году наконец-то сможет завершить свою книгу, ведь пишет ее уже 10 лет.

О страшных днях расстрела активистов на Майдане козак вспоминает так:

"Эти дни хочется забыть, как страшный сон, но мы должны помнить. Должны каждый день себе напоминать эти дни непрерывной борьбы и Небесную Сотню. Потому что если мы тогда смогли, то и теперь сможем…", – писал на своей странице Facebook Гаврилюк.

После начала российской агрессии в 2014 году на Донбассе Михаил начал заниматься доставкой гуманитарных грузов в Донецкую область. Потом он стал бойцом добровольческого батальона "Золотые Ворота".

Михаил с женой (фото: Facebook/Михаил Гаврилюк)

Как сложилась политическая карьера Михаила

Осенью 2014 года на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины Гаврилюка избрали народным депутатом по одномандатному избирательному округу № 95 (город Ирпень и часть Киево-Святошинского района), он был выдвиженцем партии "Народный фронт". Также Гаврилюк вошел в Военный совет, который разрабатывал предложения по повышению обороноспособности Украины.

Часто Михаил попадал под критику из-за своей вроде бы как не компетентности. По его словам, это стало для него стимулом заниматься самообразованием.

"Мне было очень тяжело. Я не понимал, где я нахожусь и зачем я туда вообще пришел. Я до этого работал строителем. Для этого нужно иметь свой склад ума, свое понятие того всего. Но чтобы быть народным депутатом, надо по-другому думать. Я перепрограммировал себя. Я даже думал сложить мандат, но я не сам туда пошел, меня же туда выбрал мой 95-й округ не для того, чтобы я сдался. Козаки так никогда не поступали и не будут так поступать", – заявил Гаврилюк.

По его воспоминаниям, в первые дни, когда он пришел в Верховную Раду, он принялся читать Конституцию и изучил ее от "а до я". Также он начал очень много читать, чтобы обогатить свой словарный запас и избавиться от суржика.

Михаил в Верховной Раде (фото: Facebook/Михаил Гаврилюк)

"Никогда не поздно начать учиться. Никогда не поздно начать читать. Не спешите с выводами, не кладите на людях клеймо, как на непригодных к какому-то делу. Потому что если человек хочет, он изменится", – говорил Михаил.

Гаврилюка называли самым бедным депутатом в Раде, поскольку у него не было состояния, сам он позиционировал себя "как человек из народа", который хочет изменить страну. В 2019 году Михаил попытался пройти на второй депутатский срок, баллотируясь по одному из мажоритарных округов Киевской области, но не набрал необходимых голосов.

После окончания депутатского срока Михаил вернулся к привычной жизни. Некоторое время работал таксистом в Киеве, чем удивил немало украинцев. Сам же козак заявлял, что "не стыдиться никакой работы".

Михаил показал 100 книг, которые он прочитал (фото: Facebook/Михаил Гаврилюк)

Что известно о Михаиле Гаврилюке сейчас

После начала полномасштабного вторжения Михаил стал оператором дронов, "летал" над Бучей в самые жесткие дни оккупации города, а также во время боев за Ирпень и Романовку.

В январе 2023 года россияне распространили фейк о том, что Гаврилюк погиб на войне, но совсем скоро сам Михаил опроверг эту информацию.

"Сложилось так, что р*сня решила меня "похоронить" тогда, когда я находился в безопасном месте, латал здоровье, и самые родные люди знали об этом. Но, к сожалению, не все. Можете представить, какой была их реакция? Мне очень досадно, что многих родных, близких, знакомых и незнакомых людей фейковая новость нашла раньше, чем правда", – отреагировал на фейк Михаил.

Михаил Гаврилюк на разрушенном мосту в Ирпени, март 2022 года (фото: Facebook/Михаил Гаврилюк

Сейчас Гаврилюк крайне редко делает посты в соцсетях, в основном они касаются волонтерских сборов для 42-й бригады, которые проводит его сестра. На его странице Facebook указано, что он с семьей до сих пор проживают в Киеве.

"Хочется прожить счастливо, мирно и спокойно на Богом данной земле. Но ради этого нужно бороться. И мы поборем врага. Кажется, сейчас мы близки к осуществлению того, за что сражались предки еще сотни лет до нас", – писал в соцсетях Михаил.

Продолжает ли сейчас Михаил служить, пока не известно.

Михаил Гаврилюк (фото: Facebook/Михаил Гаврилюк