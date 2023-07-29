В Казачьей бухте вблизи Севастополя взорвался склад боеприпасов оккупантов, - ГУР

Склад боеприпасов захватчиков взорвался в Казачьей бухте вблизи оккупированного Севастополя. Это произошло вечером 28 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

По данным разведки, около 22:00 вчера в Казачьей бухте было громко. Свидетели слышали два взрыва и звуки последующей детонации боеприпасов. На место инцидента было направлено несколько машин скорой помощи и полиции.

В ГУР сообщают, что в районе Казачьей бухты дислоцируется 810 отдельная бригада морской пехоты оккупантов.

"Известно, что взрывы и детонация в результате проведенной диверсии произошли на "временном составе" боекомплекта рашистов", - говорится в сообщении.

Взрывы в Крым

Напомним, утром 24 июля в поселке Веселое раздались взрывы на военном аэродроме и складе боеприпасов. Россия заявила о якобы "атаке беспилотников".

Оккупационные власти Крыма также объявили эвакуацию населения в радиусе 5 км от места взрывов в Джанкойском районе. Партизаны сообщили, что в Крыму могла быть уничтожена партия ракет "Оникс".

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