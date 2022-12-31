Международная помощь во время войны: сколько бюджет Украины получил в 2022 году

Общая международная финансовая помощь Украине со стороны западных стран в 2022 году составила 31,2 млрд долларов, из них 14,04 млрд долларов – это бесплатные грантовые средства, 17,16 млрд дешевые кредиты.

Напомним, средний курс гривны по отношению к доллару в 2022 году составил 32,3 грн/доллар. Таким образом, вклад "печати" средств НБУ составил 12,4 млрд долларов, то есть как помощь от США. В НБУ считают, что эмиссия гривны – это основа причины девальвации гривны в 2022 году.

Также бюджет прокредитовался за счет и внутренних ресурсов:

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что обменный курс гривны к доллару и другим валютам в 2023 году будет стабильным, если правительству удастся привлечь в госбюджет 38 млрд долларов для покрытия дефицита.

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