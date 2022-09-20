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Энергетики усиленно готовятся к зиме, - эксперт

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Вторник 20 сентября 2022 20:07
Энергетики усиленно готовятся к зиме, - эксперт Фото: энергетики усиленно готовятся к зиме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Украинские энергетики усиленно готовятся к прохождению отопительного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инвестиционного банкира Сергея Фурса.

"Я видел, что сегодня Ахметов отчитывался, что они дали уголь "Центрэнерго". Насколько я слышал, запасы угля достаточны, плюс-минус. То что я понимаю, люди серьезно занимаются подготовкой к зиме и запасы есть, но есть всегда какая-то неопределенность связана с войной", - сказал эксперт.

По словам Фурсы, в Украине действует временный запрет на экспорт угля.

"То, что я слышал - там достаточный объем. Но люди могут врать, мы все можем ошибаться или Путин может куда-то там попасть ракетой - поэтому загадывать трудно", - добавил эксперт.

Напомним, на прошлой неделе компания ДТЭК поддержала теплоэлектростанции государственной "Центрэнерго" и предоставила ей дополнительные объемы угля для прохождения отопительного сезона.

Первая партия в 50 тыс. тонн уже была отгружена для государственного поколения.

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Отопительный сезон
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