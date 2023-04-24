Какой будет реакция России после захода Украины в Крым: оценка Буданова

Он отметил, что мнения руководства России и простых россиян по поводу потери Крыма будут отличаться. Однако российская пропаганда попытается оправдать поражение, как это было с освобождением Херсона.

"Мучительно это признавать, но надо сказать: их пропагандистская машина во время потери Херсона максимально эффективно себя показала. Они показали потерю Херсона - а это было наибольшее достижение так называемой "специальной военной операции" - просто как будничное дело. Причем вывернули это так, что это в принципе еще и хорошая вещь была для них", - сказал Буданов.

По его словам, российские пропагандисты уже определялись, как будут показывать потерю Крыма, а украинская разведка проинформирована о планах врага.

"То есть они уже все наработали. Модели по тому, как высвечивать новости во время событий в Крыму - все они уже есть, они нам прекрасно известны. Поверьте, они сработают на их общество", - подчеркнул разведчик.

Кроме того, Буданов исключает возможность ядерного удара по территории Украины после освобождения Крыма.

"Не будет … Крым - это часть территории Украины, без возвращения Крыма ситуация (война России с Украиной - ред.) не завершится. Никто ее не завершит, как бы ни хотел", - добавил руководитель военной разведки.

Напомним, Кирилл Буданов спрогнозировал, что Украина подходит к решающей битве, однако ее детали являются тайной.

Кроме того, руководитель ГУР Минобороны отмечает, что россияне перешли в позиционную оборону и пытаются наступать только в Бахмуте, Марьинке и Авдеевке.

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