Какая будет погода в октябре: прогноз Укргидрометцентра

В октябре 2022 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах 5-11 градусов тепла. Это близко к климатической норме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра .

Среднее месячное количество осадков составляет 29-54 мм, местами в Прикарпатье и в горах Крыма 64-84 мм, в большинстве районов Закарпатья 86-106 мм, на высокогорье Карпат 120-129 мм.

Абсолютный минимум температуры – 4-16 градусов мороза, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами 17-23 градусов мороза, на юге Крыма 0-3 градусов мороза.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют о том, что средняя месячная температура октября составляет 6-13 градусов тепла, в Карпатах местами 4-5 градусов тепла.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 26-58 мм, в Карпатах местами 68-88 мм, что в пределах нормы.

Как сообщало РБК-Украина, обычно "бабье лето" в Украине наблюдается в начале – в середине октября. О "бабьем лете" можно говорить, если антициклон будет стоять в течение примерно пяти дней и температура поднимется до 15-20 градусов.

Напомним,метеорологическая осень пришла в Киев 19 сентября. Она началась почти на месяц раньше, чем в 2020 году.