Ковтун официально стал хорватским гимнастом

Процесс завершился

О намерении Ковтуна сменить гражданство стало известно еще в январе - тогда главный тренер сборной Хорватии сообщил, что гимнаст и его тренер Ирина Горбачева подали соответствующие документы.

В апреле гимнаст подтвердил эту информацию, отметив, что ожидает завершения процесса.

На Олимпийских играх 2024 года в Париже Ковтун дважды финишировал четвертым - в индивидуальном многоборье и вольных упражнениях. А на параллельных брусьях завоевал серебряную медаль.

На следующих Играх 2028 года в американском Лос-Анджелесе уроженец Черкасс будет выступать уже под флагом Хорватии.