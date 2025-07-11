Ковтун официально стал хорватским гимнастом

Международная федерация гимнастики (FIG) официально подтвердила, что 21-летний спортивный гимнаст Илья Ковтун сменил гражданство с украинского на хорватское.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
О намерении Ковтуна сменить гражданство стало известно еще в январе - тогда главный тренер сборной Хорватии сообщил, что гимнаст и его тренер Ирина Горбачева подали соответствующие документы.
В апреле гимнаст подтвердил эту информацию, отметив, что ожидает завершения процесса.
На Олимпийских играх 2024 года в Париже Ковтун дважды финишировал четвертым - в индивидуальном многоборье и вольных упражнениях. А на параллельных брусьях завоевал серебряную медаль.
На следующих Играх 2028 года в американском Лос-Анджелесе уроженец Черкасс будет выступать уже под флагом Хорватии.
Спортивной гимнастикой занимался в черкасской ОДЮСШ "Олимпия". Впоследствии переехал в Киев.
На уровне юниоров и юношей проявил себя в 2018-2019 гг., а первые взрослые награды ("бронзу") завоевал в 2021-м на чемпионатах Европы и мира.
В 2023-м выиграл европейское "золото" на параллельных брусьях, а через год - добавил награды высшей пробы на перекладине, в командном первенстве и тех же параллельных брусьях. На ЧМ-2023 взял "серебро" в индивидуальном многоборье. На Олимпиаде-2024 в Париже - также "серебро" на параллельных брусьях.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Ковтун переехал в хорватский Осиек, где занимается в спортивном клубе "Сокол". С тех пор гимнаст ни разу не посетил Украину. Даже после Игр в Париже отказался от участия в торжествах на родине.
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