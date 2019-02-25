У Рівному обстріляли будинок голови міського суду

Фото: місце стрілянини (rv.npu.gov.ua)

В результаті стрілянини ніхто не постраждав

У Рівному обстріляли будинок голови Рівненського міського суду та кинули на подвір’я гранату. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Рівного.

Як зазначається, внаслідок вибуху гранати РГД 5 було пошкоджено фасад будинку. Крім того, в напрямку будинку було здійснено близько 12 пострілів зі зброї, виготовленої на базі автомата Калашникова та його модифікацій, внаслідок чого пошкоджено вікна. Постраждалих немає.

Фото: місце стрілянини (rv.npu.gov.ua)

"Поліцейські розглядають різні версії скоєного злочину, утім основна з них - професійна діяльність потерпілого. За фактом посягання на життя судді, у зв’язку з його діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя, відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 379 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що з місця події слідчі вилучили уламки гранати та гільзи, які будуть відправлені на експертизу.

Нагадаємо, у середу, 30 січня, в Миколаєві на вулиці Космонавтів біля Ленінського райсуду розстріляли чоловіка і жінку. Перед стріляниною в суді вирішувався спір між жителями Одеси та Миколаєва. Останні програли суд і повинні були виплатити певну суму одеситам. Житель Миколаєва дістав карабін з машини і кілька разів вистрілив у чоловіка і жінку. Поліцейські затримали підозрюваного.