У Рівному обстріляли будинок голови міського суду

В результаті стрілянини ніхто не постраждав
У Рівному обстріляли будинок голови Рівненського міського суду та кинули на подвір’я гранату. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Рівного.
Як зазначається, внаслідок вибуху гранати РГД 5 було пошкоджено фасад будинку. Крім того, в напрямку будинку було здійснено близько 12 пострілів зі зброї, виготовленої на базі автомата Калашникова та його модифікацій, внаслідок чого пошкоджено вікна. Постраждалих немає.
"Поліцейські розглядають різні версії скоєного злочину, утім основна з них - професійна діяльність потерпілого. За фактом посягання на життя судді, у зв’язку з його діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя, відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 379 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
У поліції зазначили, що з місця події слідчі вилучили уламки гранати та гільзи, які будуть відправлені на експертизу.
Нагадаємо, у середу, 30 січня, в Миколаєві на вулиці Космонавтів біля Ленінського райсуду розстріляли чоловіка і жінку. Перед стріляниною в суді вирішувався спір між жителями Одеси та Миколаєва. Останні програли суд і повинні були виплатити певну суму одеситам. Житель Миколаєва дістав карабін з машини і кілька разів вистрілив у чоловіка і жінку. Поліцейські затримали підозрюваного.