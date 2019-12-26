Ковальчук обґрунтував незалежність "Укренерго" як оператора системи

Обмеження на вироблення електроенергії за диспетчерської команди в умовах профіциту електроенергії підтверджує незалежність оператора системи. Про це заявив керівник "Укренерго", оператора енергосистеми країни, Всеволод Ковальчук в інтерв'ю РБК-Україна.

Ковальчук зазначив, що неможливо задовольнити одночасно інтереси українських виробників електроенергії та імпортерів. Крім того, неможливо одночасно задовольнити інтереси різних виробників електроенергії всередині країни.

"І якщо системний оператор не буде незалежною, то він завжди буде грати з кимось проти когось", - зазначив він.

Як нагадав Ковальчук, 22 грудня були суттєві обмеження видачі потужностей з усіх видів генерації в Україні.

"Ми обмежили теплові станції шість одиниць, відключили від енергомережі. Ми обмежили на 400 МВт "Енергоатом", на півтори години обмежували вітрові електростанції по 300 МВт. Імпорт при цьому був нуль, круглий нуль. Але все одно всі виробники електричної енергії змушені були зменшити своє виробництво. Чому? Тому що стільки не споживається. І все", - додав він.

За його словами, постачальники все ще безвідповідально ставляться до формування торгових графіків. "Електроенергія продається заздалегідь більше - ми торгуємо на добу раніше, ніж може споживатися", - додав він.

Нагадаємо, раніше керівник "Укренерго" Всеволод Ковальчук в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що піддається шантажу з моменту запуску ринку.

Нагадаємо, 25 грудня президент Володимир Зеленський підписав закон, який допускає можливість імпорту е/е з Росії. Закон повинен забезпечити контроль над цінами на електроенергію в умовах недостатньої конкуренції на цьому ринку.