ВСУ отразили атаки врага в районе 9 населенных пунктов, - Генштаб

Украинские военные за прошедшие сутки, 29 сентября, отбили атаки российских оккупантов в районе 9 населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В то же время, в Беларуси с 21 сентября началась проверка средств радиотехнического обеспечения аэродромной сети, что косвенно может свидетельствовать о возможности использования белорусских аэродромов вооруженными силами РФ.

Также состоялась ротация авиационных подразделений совместного учебного центра подготовки военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны вооруженных сил Беларуси и России с заменой трех из четырех имеющихся многоцелевых истребителей Су-30М.

Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

В других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

на Северском направлении - в районах населенных пунктов Сеньковка и Сосновка Черниговской области и Нововасиловка и Павловка Сумской области;

на Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Петропавловка и Куриловка;

на Краматорском направлении - в районах населенных пунктов Богородичное, Голубые Озера, Щурово, Диброва и Озерное;

на Бахмутском направлении - в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Веселое, Белогоровка, Яковлика, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Зайцево, Северное и Майорск;

на Авдеевском направлении - в районах населенных пунктов Тоненькое, Авдеевка, Нетайлово, Первомайское, Опросное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях активных наступательных действий противник не вел. Обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы в районах населенных пунктов Новополь, Пречистовка, Угледар, Павловка, Никольское, Железнодорожное, Зеленая Роща, Дорожнянка и Новоукраинка.

На Южнобужском направлении обстрелов подверглись районы более пятидесяти населенных пунктов вдоль линии столкновения. В частности, Архангельское, Белоусово, Сухой Пруд, Широкое, Безымянное, Апрельское, Ивановка, Заря, Ольгино, Лиманы, Благодатное, Правдино, Мирное и Александровка.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Веселая Долина, Бахмутское, Одрадовка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Первомайское и Безымянное.

Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны в течение суток нанесла 29 ударов. Подтверждено поражение шести опорных пунктов, двадцати районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также три зенитных ракетных комплекса врага.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили семь БпЛА, в том числе пять - иранского производства, один вертолет Ми-8 и штурмовик Су-25.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили пять командных пунктов, пятнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, шесть складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, один зенитный ракетный комплекс и восемь других важных объектов противника.

По уточненной информации, в последние дни подтверждены потери противника на отдельных направлениях, а именно:

в населенном пункте Бахмутовка Луганской области, в результате удара по району сосредоточения противника более пятидесяти военнослужащих погибли, уничтожены семнадцать единиц вражеской техники;

в населенном пункте Токмак Запорожской области до пятидесяти военнослужащих противника получили ранения, уничтожены десять единиц вооружения и военной техники;

в Гуляйпольском районе Запорожской области до сорока военнослужащих противника получили ранения;

в городе Мелитополь Запорожской области уничтожен пункт управления, зенитный ракетный комплекс С-300 и ранены более пятидесяти оккупантов.

Оккупанты заставляют украинцев получать паспорта РФ

Россияне на временно оккупированных территориях принуждают местных жителей получать гражданство и паспорта РФ. Так, в городе Мариуполь учителям учебных заведений угрожают увольнением в случае отказа обменивать украинский паспорт на российский, другим жителям разрешают не сдавать украинский паспорт при получении российского.

В населенном пункте Токаревка Херсонской области оккупанты предупредили, что в случае неполучения паспортов РФ до 1 октября, жители подлежат выселению и вывозу за пределы оккупированных территорий.

В Херсоне оккупанты выселили жителей нескольких общежитий для дальнейшего заселения военнослужащих российских оккупационных войск, которые прибыли на усиление подразделений на этом направлении.