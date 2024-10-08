Цуренко уверенно преодолела первый основной раунд Wuhan Open

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Wuhan Open, 1-й раунд

Цуренко – Бултер – 2:0 (6:2, 7:5)

В стартовом сете опытная украинка быстро оторвалась с двумя брейками (3:0). Бултер попыталась ответить двумя обратными, но Цуренко еще дважды взяла подачи британской теннисистки и вышла подавать на партию. Реализовала она первый же сетбол.

Вторая партия оказалась более напряженной. Соперницы шли фактически нога в ногу. Даже на брейк Цуренко британка сразу ответила своим. Когда же тай-брейк стал казаться неотвратимым, украинская теннисистка внешне легко взяла подачу Бутлер в одиннадцатом гейме (6:5).

Теперь Цуренко оказалась в той же ситуации, что и под занавес первого сета. Она уверенно вышла подавать на поединок и позволила оппонентке немного помечтать о реванше, реализовав второй матчбол. В следующем круге украинка встретится с польской теннисисткой Магдой Линетт.

Что известно о Wuhan Open

Турнир серии WTA 1000 с 10-летней историей. Первый розыгрыш соревнований выиграла чешская теннисистка Петра Квитова.

С 2014 года турнир собрал ведущих спортсменок в седьмой раз. В 2020-2023 гг. титул не разыгрывали из-за пандемии COVID-19, эпицентром которой стал Ухань. Самые титулованные теннисистки на Wuhan Open – белоруска Арина Соболенко и та же Квитова (по 2 трофея). Также здесь побеждали Винус Уильямс из США и французская теннисистка Каролин Гарсия.

Честь Украины вместе с Цуренко продолжит защищать Марта Костюк. В свою очередь Даяна Ястремская уступила в первом круге соревнований, а Юлия Стародубцева не смогла преодолеть сито квалификации.