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"Это давняя проблема". Свитолина обратилась к болельщикам из больничной палаты

Среда 18 сентября 2024 12:54
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"Это давняя проблема". Свитолина обратилась к болельщикам из больничной палаты Фото: Элина Свитолина легла под скальпель хирурга (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Самая титулованная украинская теннисистка в истории Элина Свитолина перенесла операцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram спортсменки.

Экс-третья ракетка мира поделилась печальными подробностями с болельщиками посредством соцсетей. Она добавила несколько фотографий из больницы.

"К сожалению, мой сезон 2024 года теперь в истории, поскольку сегодня мне сделали операцию на ноге, чтобы исправить давнюю проблему, с которой я пыталась справиться в течение этого года", – написала Свитолина.

&quot;Это давняя проблема&quot;. Свитолина обратилась к болельщикам из больничной палаты

Фото: Элина Свитолина в больничной палате (instagram.com/elisvitolina)

Теннисистка объяснила, что это та же проблема, по которой она досрочно завершила сезон в 2023 году. Травма также мешала ей в течение большой части 2024-го.

"Справляться с ней стало труднее, она все больше и больше влияла на меня, причем не только в плане тенниса и тренировок, но и в моей повседневной жизни", – призналась Свитолина.

&quot;Это давняя проблема&quot;. Свитолина обратилась к болельщикам из больничной палаты

Фото: Элину Свитолину поддерживает муж – Гаэль Монфис (instagram.com/elisvitolina)

Несмотря на все, спортсменка полна оптимизма и решительности. Она пообещала болельщикам, что вернется на корт и продолжит выступления на самом высоком уровне.

Каким был для Свитолиной сезон-2024

В этом году Свитолина сыграла в финале турнира WTA 250 в Окленде. На мэйджорах – дошла до четвертьфинала Уимблдона и до 1/8 финала Australian Open, "Ролан Гарроса" и US Open. Также на стадии 1/8 финала она остановилась на Олимпиаде в Париже. В данный момент украинка занимает 28-е место в рейтинге WTA.

Кстати, недавно Свитолина отпраздновала юбилей.

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Теннис Элина Свитолина
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