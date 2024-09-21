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Костюк проиграла бесфлажной россиянке четвертьфинал Сеула

Сеул, Суббота 21 сентября 2024 10:44
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Костюк проиграла бесфлажной россиянке четвертьфинал Сеула Фото: Марта Костюк зачехлила ракетку в корейской столице (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Марта Костюк потерпела поражение от россиянки Дианы Шнайдер в 1/4 финала Korea Open.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Hana Bank Korea Open, 1/4 финала

Шнайдер – Костюк – 2:0 (7:6, 6:3)

В стартовом сете первой ход сделала украинка. Костюк с брейком повела в середине партии (3:1). Впрочем, российская теннисистка быстро ответила двумя взятыми подачами. Первая ракетка Украины вскоре смогла оформить брейк и перевела сет в тай-брейк.

Там классно начала Костюк. Она быстро создала гандикап (4:1), но умудрилась его растерять. Началась игра нервов – украинская теннисистка не реализовала четыре сетбола, а вот Шнайдер как только вырвалась вперед, сразу же воспользовалась возможностью повести по партиям.

Во втором сете игра украинки полностью разладилась. В стартовых шести геймах нейтральная россиянка оформила три брейка. Костюк же сумела ответить только одним. Однако она не сдалась и по крайней мере избежала разгромного поражения, отыграв три матчбола.

В следующем круге Шнайдер встретится с такой же бесфлажной теннисисткой Дарьей Касаткиной. Тем временем вторую финалистку определят россиянка Вероника Кудерметова и бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя. Триумфатор соревнований в Сеуле заработает 142 тысячи долларов призовых.

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

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Теннис Марта Костюк
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