Костюк проиграла бесфлажной россиянке четвертьфинал Сеула

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Hana Bank Korea Open, 1/4 финала

Шнайдер – Костюк – 2:0 (7:6, 6:3)

В стартовом сете первой ход сделала украинка. Костюк с брейком повела в середине партии (3:1). Впрочем, российская теннисистка быстро ответила двумя взятыми подачами. Первая ракетка Украины вскоре смогла оформить брейк и перевела сет в тай-брейк.

Там классно начала Костюк. Она быстро создала гандикап (4:1), но умудрилась его растерять. Началась игра нервов – украинская теннисистка не реализовала четыре сетбола, а вот Шнайдер как только вырвалась вперед, сразу же воспользовалась возможностью повести по партиям.

Во втором сете игра украинки полностью разладилась. В стартовых шести геймах нейтральная россиянка оформила три брейка. Костюк же сумела ответить только одним. Однако она не сдалась и по крайней мере избежала разгромного поражения, отыграв три матчбола.

В следующем круге Шнайдер встретится с такой же бесфлажной теннисисткой Дарьей Касаткиной. Тем временем вторую финалистку определят россиянка Вероника Кудерметова и бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя. Триумфатор соревнований в Сеуле заработает 142 тысячи долларов призовых.