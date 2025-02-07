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Костюк, Свитолина и еще две украинки сыграют на турнире-"тысячнике" в США

Индиан-Уэллс, Пятница 07 февраля 2025 12:44
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Костюк, Свитолина и еще две украинки сыграют на турнире-"тысячнике" в США Фото: Марта Костюк (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Четыре украинские теннисистки сыграют на престижном турнире серии WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнования.

Турнир состоится с 5 по 16 марта на хардовых кортах комплекса Indian Wells Tennis Garden.

В обнародованном организаторами списке участниц есть имена четырех лучших на данный момент теннисисток Украины: Марты Костюк (22-я ракетка мира), Элины Свитолиной (23-я), Ангелины Калининой (49-я) и Даяны Ястремской (50-я).

На соревнования заявились все теннисистки, занимающие в рейтинге места с 1-го по 73-й. В частности, впервые после победы на Australian Open 2025 на корт выйдет американка Мэдисон Киз.

Турнир в Индиан-Уэллсе: что известно

Престижное теннисное соревнование среди мужчин и женщин, которое часто называют "пятым турниром Большого Шлема". Мужской турнир относится к серии Мастерс, женский - к WTA 1000.

Первый турнир прошел в 1974 году только среди мужчин, в 1989-м его расширили и до женских соревнований. Рекордсменами по победам среди мужчин являются серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер - по пять титулов. У женщин - сразу десять спортсменок имеют по два триумфа.

В "золотом списке" Индиан-Уэллса есть и имя отечественного теннисиста. В 2011 году здесь в парном мужском разряде триумфовал Александр Долгополов. Вместе с бельгийцем Ксавье Малиссом украинец в финале победил именитый швейцарский тандем - Федерера и Стена Вавринку.

Действующие чемпионы турнира в Индиан-Уэллсе

Мужской одиночный разряд - Карлос Алькарас (Испания)

Женский одиночный разряд - Ига Свёнтек (Польша)

Мужской парный разряд - Уэсли Колгоф (Нидерланды) / Никола Мектич (Хорватия)

Женский парный разряд - Се Шувэй (Тайвань) / Элисе Мертенс (Бельгия)

Костюк, Свитолина и еще две украинки сыграют на турнире-&quot;тысячнике&quot; в США

Фото: Теннисный комплекс Indian Wells Tennis Garden (WTA)

Ранее Даяна Ястремская вернулась в топ-50 рейтинга WTA.

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Теннис Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская
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