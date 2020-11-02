Українська тенісистка Костюк дебютує в топ-100 світового рейтингу

Фото: Марта Костюк (twitter.com/WTA)

Українська тенісистка Марта Костюк вперше у своїй кар'єрі дебютує в першій сотні рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Цього успіху вона добилася завдяки виходу минулого місяця у два фінали на змаганнях у США.

Актуальні результати у світовій тенісній класифікації опубліковані на сайті організації.

За підсумками минулого тижня українка посідала 104 місце в рейтингу, тепер вона знаходиться на 97 позиції. Серед інших тенісисток Марта обійшла співвітчизницю Катерину Козлову.

Напередодні Костюк поступилася у вирішальному матчі турніру ITF в Тайлері, а на минулих вихідних не змогла дограти фінальний поєдинок в Менсоні через судоми.

Кращою серед українок в рейтингу WTA, як і раніше, залишається Еліна Світоліна, яка йде на п'ятій позиції. Друга ракетка України Даяна Ястремська знаходиться на 29 місці.

Нагадаємо, цьогоріч українська тенісистка Марта Костюк вперше у своїй кар'єрі виступила в основній сітці турніру Ролан Гаррос (Відкритого чемпіонату Франції).