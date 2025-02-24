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Костюк ворвалась в топ-20: что изменилось в рейтинге WTA

Понедельник 24 февраля 2025 11:19
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Костюк ворвалась в топ-20: что изменилось в рейтинге WTA Фото: Марта Костюк (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинги по итогам прошлой недели. Три украинки улучшили результат, однако большинство - потеряли позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Прежде всего отметим возвращение в том-20 мирового списка лидера отечественного женского тенниса Марты Костюк. 22-летняя теннисистка поднялась на две ступеньки и теперь занимает 19-ю позицию. Отметим, что личный рекорд Костюк - 16-е место, на котором она находилась в июне 2024 года.

Среди ведущих украинских теннисисток также улучшили свой рейтинг Даяна Ястремская (плюс четыре позиции, 44-я в мире) и Анастасия Соболева, которая прыгнула аж на десять ступенек. Элина Свитолина и Леся Цуренко (еще не играла в 2025-м) сохранили свои места. А вот Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева, Дарья Снигур и Катарина Завацкая завершили неделю в минусе. У последней самый большой регресс - "минус шесть".

Что касается топ-10, американки Джессика Пегула и Мэдисон Киз улучшили по одной позиции - и теперь они четвертая и пятая ракетки мира соответственно. Итальянка Жасмин Паолини не сумела защитить прошлогодний титул в Дубае, что стоило ей потери двух ступенек (опустилась с 4-й на 6-ю).

Триумвират лидеров непоколебим - "нейтральная" белоруска Арина Соболенко, полька Ига Свьонтек и американка Коко Гауфф.

Костюк ворвалась в топ-20: что изменилось в рейтинге WTA

Ранее сообщили, что легенда тенниса Винус Уильямс сыграет с украинками на "пятом Грэндслеме".

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Теннис Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская
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