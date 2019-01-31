Костюк не вдалося пробитися в 1/4 фіналу турніру в Лонсентоне

Українська тенісистка залишає турнір в Австралії

Украинская теннисистка Марта Костюк проиграла свой матч 1/8 финала турнира Международной федерации тенниса (ITF) International в Лонсестоне (Австралия). Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Во втором круге украинка потерпела поражение от своей бывшей соотечественницы Марины Заневской, которая представляет Бельгию - 4:6, 6:4, 6:7(4). В четвертьфинале соревнований Заневская встретится с аргентинкой Надей Подороской, которая в свою очередь обыграла Викторию Тома из Болгарии - 6:2, 6:1.

В первом круге соревнований украинка победила китаянку Ван Сиюй.

Следующим турниром для Марты Костюк станет Кубко Федерации в составе сборной Украины. Турнир пройдет в польской Зеленой Гуре с 6 по 9 февраля. Украина сыграет с Болгарией, Эстонией и Швецией.

Напомним, еще одна участница украинской команды Екатерина Козлова выбыла во втором круге турнира серии WTA International в Хуахине (Таиланд).