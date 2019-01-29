Костюк взяла реванш на турнірі в австралійському Лонсестоні

Фото: Марта Костюк (instagram.com/kostyukmarta)

Українська тенісистка вийшла до другого кола змагань

Українська тенісистка Марта Костюк успішно стартувала на турнірі Міжнародної федерації тенісу (ITF) International в Лонсестоні (Австралія). Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

У матчі першого кола українська тенісистка провела на корті трохи більше години і святкувала перемогу над китаянкою Ван Сіюй з рахунком 6: 3, 6: 4.

Минулого тижні березня програла їй у другому колі турніру ITF в австралійському Берні.

Наступною суперницею 16-річної киянки стане її екс-співвітчизниця Марина Заневська, яка зараз представляє Бельгію. У березні 2018 року Костюк поступилася Заневської в фіналі турніру ITF Pro Circuit в китайському Чжухаї.

Нагадаємо, минулого року Марта виграла турнір в Берні, здолавши першу ракетку змагань Вікторію Голубич зі Швейцарії з рахунком 6:4, 6:3. Цей титул став для Костюк другим на турнірах ITF і найбільшим в кар'єрі. У травні 2017 року вона стала чемпіонкою 25-тисячника в Дунакесі (Угорщина).