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Козлова залишає турнір в Таїланді після другого кола

Новини » Спорт    30.01.2019 - 16:55
Козлова залишає турнір в Таїланді після другого кола
Фото: Катерина Козлова (wtatennis.com)

Українська тенісистка не реалізували два сет-поінт і програла

Четверта ракетка України і 95 в світі Катерина Козлова вибула у другому колі турніру серії WTA International в Хуахіні (Таїланд). Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Українка поступилася 49 номером світового рейтингу Айлі Томлянович - 6: 7 (0), 1: 6. Матч тривав 1 годину і 42 хвилини. По ходу першого сету Козлова лідирувала 5: 2, але відрив не втримала і не скористалася двома сетболів. Після перших семи геймів матчу Катерина до кінця зустрічі виграла всього два гейми.

Далі Катерина Козлова виступить в матчах Кубка Федерації, де українська команда буде боротися в рамках Першої групи Ефро-Африканської зони.

Нагадаємо, раніше вихід до чвертьфіналу турніру в Хуахіні оформила інша українська тенісистка Даяна Ястремська.

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