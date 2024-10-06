Костюк и еще две украинки получили соперниц на старте турнира в Ухане
Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко будут представлены в основной сетке "тысячника" в китайском Ухане. Жребий определил оппоненток украинок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Женской теннисной ассоциации.
18-я ракетка мира Костюк начнет турнир встречей с 47-й в рейтинге Элиной Аванесян из Армении. Это будет второй очный поединок соперниц. В январе украинка одолела тогда еще имеющую "нейтральный" статус Аванесян в 1/32 финала Australian Open.
35-я в рейтинге Ястремска в первом круге сыграет против "нейтральной" Эрики Андреевой (№67). Теннисистка с российским паспортом проиграла Цуренко в финальном раунде квалификации, но попала в основу, поскольку несколько игроков в последний момент снялись с турнира.
Украинка раньше дважды играла против Андреевой и одержала две победы. В этом году одесситка одолела соперницу на турнире WTA 500 в Линце. А в предыдущем сезоне теннисистки встретились в квалификации Уимблдона.
Цуренко, которая находится в списке лучших теннисисток под 88-м номером, будет противостоять 34-й ракетке Кэти Бултер из Великобритании. Украинка трижды победила Бултер, однако уступила ей в последнем матче – в феврале этого года на турнире WTA 500 в Сан-Диего.
Соревнования в Ухане пройдут с 7 по 13 октября. Спортсменки, стартующие в первом раунде основной сетки, гарантированно получат 14846 долларов призовых. Победитель сможет рассчитывать на сумму свыше 525 тысяч долларов.
Ранее Цуренко выбила россиянку на пути в основу Wuhan Open, а Стародубцева вылетела от венгерки.
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