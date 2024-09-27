Самая рейтинговая победа в карьере: Стародубцева вышла в третий круг China Open

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева впервые вышла в третий круг турнира серии WTA 1000. В Пекине она победила в двух сетах 37-ю ракетку мира – Катержину Синякову из Чехии.

China Open, 2-й раунд, женщины

Стародубцева – Синякова – 2:0 (6:2, 6:2)

Матч продолжался 1 час 39 минут. Ключевым моментом первой партии стал седьмой гейм, когда украинка во второй раз выиграла подачу соперницы. А в следующем, взяв свою, завершила сет победой.

Во второй партии Стародубцева повела в счете 3:0, однако после этого позволила чешке сократить отставание. Украинка была близка к тому, чтобы проиграть и второй гейм на своей подаче: у Синяковой было сразу пять брейкпойнтов, однако ни один из них она не использовала. В конце концов, и во втором сете украинка была сильнее – 6:2.

Победа над Синяковой стала для Стародубцевой рейтинговой в карьере и первой в матчах против соперниц из топ-50. До этого она провела три таких поединка и у всех уступила. В целом же 6-я ракетка Украины лишь в шестой раз одолела теннисистку из топ-100 мирового рейтинга, пять из этих побед случились в 2024 году.

Следующей соперницей Стародубцевой в Пекине станет победительница матча между американкой Кэролайн Доулхайд и представительницей Армении Элиной Аванесян. Последняя еще недавно была нейтральной россиянкой.

Кто такая Юлия Стародубцева

24-летняя теннисистка родом из Каховки. Теннисом занимается с 10 лет. В 2016 году стала победительницей чемпионата Украины. Выиграла четыре титула в одиночном и один в парном разрядах на турнирах ITF Women's World Tennis Tour.

Нынешний год – самый успешный в карьере Стародубцевой. На China Open-2024 она дебютировала в турнирах серии WTA 1000. В общей сложности выиграла шесть из семи последних матчей в основной сетке соревнований WTA. В live-рейтинге поднялась на 102-е место, что является личным рекордом.