Костюк последней из украинок завершила выступления на Wuhan Open

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Wuhan Open, 3-й раунд

Гауфф – Костюк – 2:0 (6:4, 6:1)

Стартовали соперницы по обмену брейками. Далее в основном сосредоточились на собственных подачах. Решающим в первом сете стал пятый гейм, когда Гауфф во второй раз взяла подачу первой ракетки Украины. Этого хватило для победы в партии.

Второй сет прошел за доминирование американской теннисистки. Гауфф потратила на победу всего 25 минут, оформив 3 брейка. Костюк смог лишь избежать полного разгрома, набрав пункт внутри партии. Матчбол фаворитка реализовала с первой попытки.

В следующем круге Гауфф встретится с Магдой Линетт. Опытная полька ранее прошла украинку Лесю Цуренко на отказе последней, а в 1/8 финала неожиданно разобралась с россиянкой Дарьей Касаткиной (6:2, 6:3). В этой же части сетки продолжают выступления Арина Сабаленко из Беларуси и бразильянка Беатрис Хаддад Майя.

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Провела 54 поединка во всех турнирах, в которых одержала 34 победы. В июне стала первой ракеткой Украины, обойдя самую титулованную соотечественницу в истории Элину Свитолину.

На Australian Open и Олимпийских играх дошла до четвертьфиналов, а на Уимблдоне и US Open пробилась в 3-е раунды соревнований. В парном разряде "Ролан Гарроса" сумела выйти в полуфинал. Проиграла финалы в Сан-Диего и Штутгарте.

В следующей версии класификации Женской теннисной ассоциации (WTA) поднимется на 16-е место. Этот результат станет самым высоким достижением в карьере 22-летней теннисистки.