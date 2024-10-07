Взлет Стародубцевой, лидерство Костюк: где украинки в свежем рейтинге топ-теннисисток

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Национальная лидерша достигла минимального прогресса в пределах топ-20. Она набрала 2383 зачетных балла и поднялась на 17-е место.

После Костюк расположились Элина Свитолина (23-я позиция), Даяна Ястремская (36-я) и Ангелина Калинина (49-я). К тому же первая пошла вверх на три ступени, несмотря на досрочное завершение сезона. Грандиозный прорыв оформила Юлия Стародубцева, взлетевшая на 36 (!) позиций.

Теперь сенсационная четвертьфиналистка China Open оказалась на 79-м месте в рейтинге WTA. Таким образом, установила новый персональный рекорд в профессиональной карьере. Тем временем Леся Цуренко вплотную подошла к вылету из первой сотни. Опытная теннисистка потеряла 8 позиций и идет 96-й.

Первой ракеткой планеты остается Ига Свентек. Впрочем, лидерство полячки перестало быть безоговорочным. Пропуск ею ряда турниров привел к сокращению преимущества над Ариной Соболенко из Беларуси до 1000 с хвостиком пунктов. На третьей позиции осталась американка Джессика Пегула.